أحمد فهمي: "أسود فاتح" كان من الممكن أن ينتهي لولا مخرجه

في لقاء مع الممثلة هند صبري في برنامج "مش مسلسل هند صبري" الذي تقدمه عبر قناة "طيارة" بموقع فيس بوك، صرح الفنان أحمد فهمي عن سبب خروج مسلسله "أسود فاتح" من موسم دراما رمضان 2020.





قال فهمي : "كان من الممكن أن ننتهي من تصوير المسلسل منذ أسبوعين أو ثلاثة، لولا مخرجه كريم العدل".





وتابع: كريم العدل يدقق في التفاصيل بشكل كبير، وعدّل كثيرا في القصة والسيناريو والحوار، وهذا ما عطل التصوير.





مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.





من ناحية اخري تصدر الفنان أحمد فهمي ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حلقلته مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية.





