وزير الإعلام: لا يوجد موعد محدد لفتح المطارات لكن نتعشم أن لا تطول الفترة حتى لا يتأثر الاقتصاد .. فيديو

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام أن جولة رئيس الوزراء اليوم تأتي في إطار زيارات وجولات ميدانية مستمرة مضيفا أن زيارة مطار القاهرة الدولي اليوم كانت لها خصوصية لأن المطار متوقف توقفا تاما وهناك استعدادات مهمة يجري اتخاذها لفتح المطار خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الاتجاه لفتح السياحة الداخلية بعد أيام ومن ثم يجب أن يكون هناك إستعدادات منعًا للتكدس ومتابعة رئيس الوزراء جاءت في هذا الخصوص واصفًا الأوضاع والاستعدادات في المطار بأنها مشرفة.





وأضاف الدكتور أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن تواجد رئيس الوزراء اليوم في المطار اليوم كانت رسالة مهمة وواضحة لبقية المؤسسات حتى تنتهج نفس النهج وتكون ذات جاهزية لكن هيكل عاد وقال " لايوجد موعد محدد للفتح لكننا نتعشم ان لاتطول المدة حتى لاتتأثر الحالة الاقتصادية بشكل اكبر من تاثرها في الوقت الحالي " .





وأوضح أن حركة الطيران الداخلي بدأت بالفعل لكن بنسب إقبال صغيرة جدًا متمنيًا أن تكون هناك حركة تشغيل مشيرًا أن الفنادق تحتاج لزيادة الحركة لان بها مئات الالوف من العماله التي تعمل بها مشيرًا أن فقد العمالة لوظائفهم يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة مشيرًا أن هذه ليست حالة محلية لكنها أوضاع تنتاب العالم بأكمله .

وكشف هيكل أن بعض المؤسسات أعلنت إفلاسها رافضًا ذكر اسماء بالاضافة لعدد من المصانع التي تغلق الان بسبب تداعيات الازمة مشيرًا أن وظيفة الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء هو مساعدة هذه المصانع حتى لاتغلق ابوابها عبر تدوير عجلة الاقتصاد لان الغلق سينعكس على تسريح العماله بما ينعكس على معدلات البطالة.

مضيفا أن الحكومة تعاملت بمنهجية محددة مكونة من شقين الاولى الحفاظ على صحة المواطنين والشق الثاني هي دوران عجلة الاقتصاد بأقل خسائر حتى لا يفقد الناس وظائفهم مشيرا أن المواطنين التزموا في بداية الأمر بالإجراءات الاحترازية والحجر الطبي وبعد ذلك " زهقوا " مشيرًا أن الوعي مهم جدًا لان الحكومة لن تضع ضابط او عسكري أمام كل مواطن لمنعه من خرق الإجراءات الاحترازية خاصة ان عدد سكان مصر 100 مليون مواطن.

مشيرا إلي أن نسبة تسيب وخرق 10% قد تؤدي على زيادة الاصابات بشكل كبير ونحن لانريد أن ننزلق لهذا المسار ولهذا حرصنا من البداية على إستخدام جملة " المواطن شريك للحكومة لعبور الأزمة " عبر الوعي .