تفاصيل مؤتمر الحكومة اليوم.. مدبولي: القرارات قد تكون صعبة الفترة المقبلة.. وزير الإعلام: المواطن شريك في تحمل الأزمات.. والمالية تخصص 40 مليار جنيه لطوارئ كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية، كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا " إنه منذ ايام قليلة كانت ذكرى العاشر من رمضان واتقدم بكل التهنئة للقوات المسلحة المصرية على هذا النصر العظيم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى اليوم، أنه

ولفت إلى أن الدولة تحملت أعباء اقتصادية كبيرة، منذ بداية الأزمة مثل باقى دول العالم، مضيفًا أن أسعار السلع كما هى ولا توجد زيادة فى الأسعار ووزارة التموين تقوم بمجهود كبير.

تم تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.

مازالت عدد إصابات المواطنين بفيروس كورونا فى حدود قدرات الدولة، مؤكدًا أنه

نريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، لافتًا إلى أ

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد وسنعلن كافة الاجراءات والاشتراطات التى من المفترض ان نتبعها لممارسة حياتنا المختلفة وستكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين فى حالة مخالفة التعليمات.

علن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم زيادة بند

وأضاف مدبولى، أنه فيما يخص الإجراءات الاحترازية ل مواجهة كورونا الحكومة اتخذت كل ما تقدر عليه من أجل السيطرة عليه وعدم انتشاره بنفس السيناريوهات.





وأشار إلى أن كل ما اهتمت به الدولة مواجهة الوباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى زيادة الإستثمارات من أجل عدم تأخير عجلة الإقتصاد المصرى.









وفى السياق ذاته قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت مجموعات كبيرة جدا من التسهيلات فى تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات والتأمينات الاجتماعية.









وأشار إلى أن كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح أى عمالة لديها أو تضرر المواطنين.









وتابع: "فى ضوء هذه الأزمة، من الطبيعى أن يكون دورنا كحكومة مثل تقديم موازنة العام المالي الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو القادم، هو تقديم موازنة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا".







