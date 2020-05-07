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ملفات

تفاصيل مؤتمر الحكومة اليوم.. مدبولي: القرارات قد تكون صعبة الفترة المقبلة.. وزير الإعلام: المواطن شريك في تحمل الأزمات.. والمالية تخصص 40 مليار جنيه لطوارئ كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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آيات أحمد
رئيس الوزراء:
 الدولة تحملت أعباء اقتصادية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية، كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا " إنه منذ ايام قليلة كانت ذكرى العاشر من رمضان واتقدم بكل التهنئة للقوات المسلحة المصرية على هذا النصر العظيم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى اليوم، أنه منذ أن بدأت أزمة فيرس كورونا التجربة تميزت بالاختلاف فى مصر فنحن حريصين علي تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بالمرض والحفاظ على عجلة الاقتصاد.

وتابع ان التجربة اثبتت على نجاحنا لافتا الي ان الدول التى أخذت قرار الحظر الكامل حدث لها انهيار سريع لـ اقتصادياتها واختفاء وأساسيات الحياة للمواطن.

ولفت إلى أن  الدولة تحملت أعباء اقتصادية كبيرة، منذ بداية الأزمة مثل باقى دول العالم، مضيفًا أن أسعار السلع كما هى ولا توجد زيادة فى الأسعار ووزارة التموين تقوم بمجهود كبير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إننا تحملنا أعباءً اقتصادية كبيرة منذ بداية الأزمة مثل باقي دول العالم".

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا: "إننا قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ 100 مليار جنيه".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد وسنعلن كافة الاجراءات والاشتراطات التى من المفترض ان نتبعها لممارسة حياتنا المختلفة وستكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين فى حالة مخالفة التعليمات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء  نريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بتشديد مواعيد الحظر والتعامل مع المواطنين بطريقة اكثر شدة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، الموضوع غير مرتبط بمواعيد الحظر ولكن بسلوكيات المواطنين، ومازالت عدد إصابات المواطنين بفيروس كورونا فى حدود قدرات الدولة، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.

واعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم زيادة بند توفير الخدمات التى يحتاجها المواطن من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأضاف مدبولى، أنه فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا الحكومة اتخذت كل ما تقدر عليه من أجل السيطرة عليه وعدم انتشاره بنفس السيناريوهات.

وأشار إلى أن كل ما اهتمت به الدولة مواجهة الوباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى زيادة الإستثمارات من أجل عدم تأخير عجلة الإقتصاد المصرى.


وفى السياق ذاته قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت مجموعات كبيرة جدا من التسهيلات فى تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات والتأمينات الاجتماعية.


وأشار إلى  أن كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح أى عمالة لديها أو تضرر المواطنين.


وتابع: "فى ضوء هذه الأزمة، من الطبيعى أن يكون دورنا كحكومة مثل تقديم موازنة العام المالي الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو القادم، هو تقديم موازنة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا".


وأكد أن "ما حدث كان العكس تماما، فنحن كحكومة نضع نصب أعيننا عجلة الاقتصاد المصرى حتى يستعيد عافيته ونستمر على نفس حجم التقدم الذى حدث خلال الـ3 سنوات الماضية".


واستطرد: "نقدم موازنة طموحة تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين"، لافتا إلى أن هناك زيادة فى المرتبات والمعاشات 100 مليار جنيه السنة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن الوقوف بجانب الدولة لـ المرور من هذه الأزمة، مضيفًا القرارات من الممكن أن تكون صعبة فى الفترة المقبلة، وأكد أن القرار لن يكون بمد ساعات الحظر ولكن القرارات ستكون بتوقيع غرامات وعقوبات.

وكشف أن الدولة قررت استمرار حظر التجول من 9 مساءُ لـ6 صباحًا ولمدة أسبوعين، كما اكد أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات الفترة القادمة لضمان عودة عجلة الحياة والاقتصاد المصري، لافتا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمنع تفشي المرض وعدم انتشاره مثل الدول الأخرى.

وتابع أن الدولة كانت تسعى دائما إلى تأخر تفشي المرض، مشيرا إلى أن الفيروس بدأ ينتشر في مصرفي نفس وقت ظهوره في دول أخرى، معقبا: "ممكن نقارن الأرقام ببعضها".

وأشار مدبولي إلى أنه حتى هذه اللحظة وبالرغم من زيادة الأعداد الأيام الماضية، إلا أن الأرقام ما زالت فى نطاق قدرتنا، لافتا إلى أن الدولة ستقوم بتشديد الإجراءات التى تتخذها لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن قبل نهاية شهر رمضان جميع الإجراءات اللازم اتباعها، وذلك لممارسة جميع الأنشطة سواء فى أماكن مغلقة أو مفتوحة.


وأكد "مدبولي"وجود عقوبات صارمة سيتم تطبيقها على المواطنين، أو المنشآت، معقبا: "المسئولية خلال الفترة الحالية ستكون على عاتق المواطن المصري".

ومن جانبه قال محمد معيط، وزير المالية: إنه تم تخصيص 40 مليار جنيه لطوارئ أزمة فيروس كورونا، والتى ستحمل مؤثراتها على  وزارة الصحة والتموين.

وأضاف معيط خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه حاليا يتم العمل على بعض البنود، خاصة فى مجال السياحة والطيران وقطاعات أخرى متضررة بأزمة كورونا لتمويلها بمجموعة تقترب من 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن بعض إيرادات الدولة تأثرت سلبا نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث إن الدولة المصرية كانت تحصل على ضريبة لكل تذكرة طيران إلا أن اليوم تم إلغاؤها تماما، بالإضافة إلى إصدارها ضريبة معينة لبعض القطاعات خاصة السياحة لسير الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد  أسامة هيكل وزير الإعلام، أنه يتم اتخاذ القرارات بمنهج علمى محسوب بدرجة شديدة جدا واتخاذ كل الاعتبارات الطبية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف " هيكل " من خلال كلمتة فى مؤتمر اليوم، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أننا نطرح كل السيناريوهات المقترحة ونقوم بدراستها جيدًا من كل زواياها الإيجابية والسلبية ونتفق على إجراء معين ويخرج أمامكم فى مؤتمر.


وأشار إلى أنه من اللحظة الأولى فى الأزمة فالمواطن شريك مع الحكومة ولا يمكن أن يتخلى المواطن عن دوره، لافتا إلى أنه لا بد أن يتحمل المواطن المسؤولية كاملة مع الحكومة لأنها أزمة طبية وليست سياسية.

وتابع أن كل مواطن حريص على نفسه وعلى أسرته وهو شريك الحكومة فى تحمل المسؤولية، مؤكدا أن وسائل الإعلام شركاء منذ اللحظة الأولى بشكل عام وعليهم توجيه المواطنين للحفاظ على صحتهم والحفاظ على التداعيات الاقتصادية فى المجتمع المصرى.

 وشدد على أن  المجتمع لا بد وأن يتخذ  التدابير وإلا سيفقد عدد كبير من المواطنين أنفسهم ووظائفهم مما يترتب عليه أضرار كثيرة.
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