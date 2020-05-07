تفاصيل مؤتمر الحكومة اليوم.. مدبولي: القرارات قد تكون صعبة الفترة المقبلة.. وزير الإعلام: المواطن شريك في تحمل الأزمات.. والمالية تخصص 40 مليار جنيه لطوارئ كورونا

وأشار إلى أن كل ما اهتمت به الدولة مواجهة الوباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى زيادة الإستثمارات من أجل عدم تأخير عجلة الإقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح أى عمالة لديها أو تضرر المواطنين.
وتابع: "فى ضوء هذه الأزمة، من الطبيعى أن يكون دورنا كحكومة مثل تقديم موازنة العام المالي الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو القادم، هو تقديم موازنة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا".
وأكد أن "ما حدث كان العكس تماما، فنحن كحكومة نضع نصب أعيننا عجلة الاقتصاد المصرى حتى يستعيد عافيته ونستمر على نفس حجم التقدم الذى حدث خلال الـ3 سنوات الماضية".
واستطرد: "نقدم موازنة طموحة تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين"، لافتا إلى أن هناك زيادة فى المرتبات والمعاشات 100 مليار جنيه السنة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن الوقوف بجانب الدولة لـ المرور من هذه الأزمة، مضيفًا القرارات من الممكن أن تكون صعبة فى الفترة المقبلة، وأكد أن القرار لن يكون بمد ساعات الحظر
ولكن القرارات ستكون بتوقيع غرامات وعقوبات.
وكشف أن الدولة قررت استمرار حظر التجول من 9 مساءُ لـ6 صباحًا ولمدة أسبوعين، كما اكد أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات الفترة القادمة لضمان عودة عجلة الحياة والاقتصاد المصري، لافتا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات لمنع تفشي المرض وعدم انتشاره مثل الدول الأخرى.
وتابع أن الدولة كانت تسعى دائما إلى تأخر تفشي المرض، مشيرا إلى أن الفيروس بدأ ينتشر في مصرفي نفس وقت ظهوره في دول أخرى، معقبا: "ممكن نقارن الأرقام ببعضها".
وأشار مدبولي إلى أنه حتى هذه اللحظة وبالرغم من زيادة الأعداد الأيام الماضية، إلا أن الأرقام ما زالت فى نطاق قدرتنا، لافتا إلى أن الدولة ستقوم بتشديد الإجراءات التى تتخذها لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن قبل نهاية شهر رمضان جميع الإجراءات اللازم اتباعها، وذلك لممارسة جميع الأنشطة سواء فى أماكن مغلقة أو مفتوحة.
وأكد "مدبولي"وجود عقوبات صارمة سيتم تطبيقها على المواطنين، أو المنشآت، معقبا: "المسئولية خلال الفترة الحالية ستكون على عاتق المواطن المصري".
ومن جانبه قال محمد معيط، وزير المالية: إنه تم تخصيص 40 مليار جنيه لطوارئ أزمة فيروس كورونا، والتى ستحمل مؤثراتها على وزارة الصحة والتموين.
وأضاف معيط خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه حاليا يتم العمل على بعض البنود، خاصة فى مجال السياحة والطيران وقطاعات أخرى متضررة بأزمة كورونا لتمويلها بمجموعة تقترب من 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن بعض إيرادات الدولة تأثرت سلبا نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث إن الدولة المصرية كانت تحصل على ضريبة لكل تذكرة طيران إلا أن اليوم تم إلغاؤها تماما، بالإضافة إلى إصدارها ضريبة معينة لبعض القطاعات خاصة السياحة لسير الأوضاع الاقتصادية.
كما أكد أسامة هيكل وزير الإعلام
، أنه يتم اتخاذ القرارات بمنهج علمى محسوب بدرجة شديدة جدا واتخاذ كل الاعتبارات الطبية والأمنية والاقتصادية.
وأضاف " هيكل " من خلال كلمتة فى مؤتمر اليوم، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أننا نطرح كل السيناريوهات المقترحة ونقوم بدراستها جيدًا من كل زواياها الإيجابية والسلبية ونتفق على إجراء معين ويخرج أمامكم فى مؤتمر.
وأشار إلى أنه من اللحظة الأولى فى الأزمة فالمواطن شريك مع الحكومة ولا يمكن أن يتخلى المواطن عن دوره، لافتا إلى أنه لا بد أن يتحمل المواطن المسؤولية كاملة مع الحكومة لأنها أزمة طبية وليست سياسية.
وتابع أن كل مواطن حريص على نفسه وعلى أسرته وهو شريك الحكومة فى تحمل المسؤولية، مؤكدا أن وسائل الإعلام شركاء منذ اللحظة الأولى بشكل عام وعليهم توجيه المواطنين للحفاظ على صحتهم والحفاظ على التداعيات الاقتصادية فى المجتمع المصرى.
وشدد على أن المجتمع لا بد وأن يتخذ التدابير وإلا سيفقد عدد كبير من المواطنين أنفسهم ووظائفهم مما يترتب عليه أضرار كثيرة.