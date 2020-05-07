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مدبولى: استمرار حظر التجوال من 9 مساء ل6 صباحًا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن الوقوف بجانب الدولة لـ المرور من هذه الأزمة.
وأضاف خلال المؤتمر صحفى، أن القرارات من الممكن أن تكون صعبة فى الفترة المقبلة، وأكد أن القرار لن يكون بمد ساعات الحظر ولكن القرارت ستكون بتوقيع غرامات وعقوبات. وكشف أن الدولة قررت استمرار حظر التجوال من 9 مساء ل6 صباحًا ولمدة أسبوعين.

كان مجلس الوزراء، قد ناقش آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.


كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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