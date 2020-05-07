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أخبار البلد

رئيس الوزراء: 100 مليار جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات

الخميس 07/مايو/2020 - 02:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك 100 مليار جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة الماضية، مُشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمساندة المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة.

وقال مصطفى مدبولي، إن الدولة تحتاج إلى 800 لـ 900 ألف وظيفة سنوية جديدة لاستيعاب الخريجين والعمالة التي تخرج إلى سوق العمل سنويا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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