مدبولي : الدولة تحملت أعباء اقتصادية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا

وأضاف خلال المؤتمر صحفى، أن أسعار السلع كما هى ولا توجد زيادة فى الأسعار ووزارة التموين تقوم بمجهود كبير.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا ، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.





كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضًا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.



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