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رئيس الوزراء: 100 مليار جنيه لزيادة المرتبات والمعاشات

الخميس 07/مايو/2020 - 02:14 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إننا تحملنا أعباءً اقتصادية كبيرة منذ بداية الأزمة مثل باقي دول العالم".

 

اقرأ ايضارئيس الوزراء: 100 مليار جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا: "إننا قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ 100 مليار جنيه".


وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.
كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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