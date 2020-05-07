لأول مرة.. الدولة ترفع بند خدمات المواطنين من 140 إلى 230 مليار جنيه. فيديو

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه فيما يخص الإجرارات الإحترازية لمواجهة كورونا الحكومة أتخذت كل ما تقدر عليه من أجل السيطرة عليه وعد إنتشاره بنفس السيناريوهات.





وأشار إلى أن كل ما أهتمت به الدولة هى مواجهة الوباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى زيادة الإستثمارات من أجل عدم تأخير عجلة الإقتصاد المصرى.