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توك شو

لأول مرة.. الدولة ترفع بند خدمات المواطنين من 140 إلى 230 مليار جنيه. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 02:11 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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هاجر إبراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم زيادة بند توفير الخدمات التى يحتاجها المواطن من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأضاف مدبولى خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه فيما يخص الإجرارات الإحترازية لمواجهة كورونا الحكومة أتخذت كل ما تقدر عليه من أجل السيطرة عليه وعد إنتشاره بنفس السيناريوهات.

وأشار إلى أن كل ما أهتمت به الدولة هى مواجهة الوباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى زيادة الإستثمارات من أجل عدم تأخير عجلة الإقتصاد المصرى.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.
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