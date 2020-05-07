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مجلس الوزراء: تحرير محاضر لكثر من 4 لاف مواطن خالفوا مواعيد الحظر ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 02:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بتشديد مواعيد الحظر والتعامل مع المواطنين بطريقة اكثر شدة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، الموضوع غير مرتبط بمواعيد الحظر ولكن بسلوكيات المواطنين، ومازالت عدد اصابات المواطينن بفيروس كورونا فى حدودو قدرات الدولة، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر لكثر من 4 لاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، الدولة حريصة على مصلحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد وسنعلن كافة الاجراءات والسشتراطات التى من المفترض ان نتبعها لممارسة حياتنا المختلفة وستكون هناك عقوبات سيتم تطبيقها على المنشآت أو المواطنين فى حالة مخالفة التعليمات.


وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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