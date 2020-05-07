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مجلس الوزراء: الدول التى اتخذت حظر كامل انهار اقتصادها..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 02:01 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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آيات أحمد
تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا " إنه منذ ايام قليلة كانت ذكرى العاشر من رمضان واتقدم بكل التهنئة للقوات المسلحة المصرية على هذا النصر العظيم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه منذ أن بدأت ازمة فيرس كورونا التجربة تميزت بالاختلاف فى مصر فنحن حريصين علي تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطن وتجنيبه الاصابة بالمرض والحفاظ على عجلة الاقتصاد.

وتابع ان التجربة اثبتت على نجاحنا لافتا الي ان الدول التى اخدت قرارا الحظر الكامل حدث لها انهيار سريع لاقتصادياتها واختفاء للسلع واساسايات الحياة للمواطن


وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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