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رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات بالعام المالي الجديد

الخميس 07/مايو/2020 - 02:17 م
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، إن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت مجموعات كبيرة جدا من التسهيلات فى تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة مثل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات والتأمينات الاجتماعية .

واضاف الدكتور مصطفى مدبولى من خلال كلمته فى مؤتمر اليوم ان كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح اى عماله لديها او ضرر اى مواطنين .

واشار الى انه فى ضوء هذه الازمة من الطبيعى ان دورنا كحكومة عند تقديم موازنة العام  المالب الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو القادم مثل تقديم موازنة للتعامل مع تداعيات ازمة كورونا .

وتابع ان ما حدث كان العكس تماما فنحن حكومه نضع  نصب اعيوننا امام عجله الاقتصاد المصرى حتى يستعيد عافيه ونستمر على نفس حجم التقدم الذى حدث خلال 3 سنوات الماضية .


واكد اننا نقدم موازنة طوحة ونضع بها تحسين مستوى الدخل للمواطنين ، مضيفًا ان هناك زيادة فى المرتبات والمعاشات 100 مليار جنية السنه القادمة .

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