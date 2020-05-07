رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات بالعام المالي الجديد

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واضاف الدكتور مصطفى مدبولى من خلال كلمته فى مؤتمر اليوم ان كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح اى عماله لديها او ضرر اى مواطنين .





واشار الى انه فى ضوء هذه الازمة من الطبيعى ان دورنا كحكومة عند تقديم موازنة العام المالب الجديد الذى سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو القادم مثل تقديم موازنة للتعامل مع تداعيات ازمة كورونا .



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وتابع ان ما حدث كان العكس تماما فنحن حكومه نضع نصب اعيوننا امام عجله الاقتصاد المصرى حتى يستعيد عافيه ونستمر على نفس حجم التقدم الذى حدث خلال 3 سنوات الماضية .









واكد اننا نقدم موازنة طوحة ونضع بها تحسين مستوى الدخل للمواطنين ، مضيفًا ان هناك زيادة فى المرتبات والمعاشات 100 مليار جنية السنه القادمة .



