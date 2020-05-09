أحمد موسى عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا: القادم أخطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على ارتفاع إصابات فيروس كورونا: "مفيش فايدة في أي إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والسبب عدم التزام المواطنين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنا نتمنى انخفاض الأعداد ولكن الأعداد في تزايد مستمر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القادم هو الأخطر في أزمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما أدراك ما إجازة عيد الفطر المبارك".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر، وبالتالي لابد من أن نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أعداد الإصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة".