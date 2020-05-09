AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا: القادم أخطر.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:11 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على ارتفاع إصابات فيروس كورونا: "مفيش فايدة في أي إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا  والسبب عدم التزام المواطنين".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنا نتمنى انخفاض الأعداد ولكن الأعداد في تزايد مستمر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القادم هو الأخطر في أزمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما أدراك ما إجازة عيد الفطر المبارك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر، وبالتالي لابد من أن نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أعداد الإصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحنا ماشيين سداح مداح.. أحمد موسى يطالب المصريين بالمكوث في المنازل لمحاربة كورونا

تعليق أحمد موسى على إقامة فرح رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

أحمد موسى: فيروس كورونا ينتقل عن طريق التنفس والكلام

الصحة العالمية: شهر رمضان فرصة ذهبية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر.. فيديو

أحمد موسى يوجه التحية للشعب المصري على الالتزام بالقرارات الاحترازية اليوم لمواجهة كورونا

أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر

ترشيحاتنا

اِحلوت أكتر.. ياسمين صبري تتألق برفقة أبو هشيمة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الديهي يطالب بسحب نوبل من توكل كرمان

بعد النهضة.. تعرف على قصة السد الجديد لـ إثيوبيا

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية