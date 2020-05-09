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أحمد موسى: تكدس السيارات على كوبري أكتوبر بعد ساعة من الحظر عبث والمواطن غير منضبط

السبت 09/مايو/2020 - 11:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى،  على تكدس السيارات  أعلى كوبرى أكتوبر بعد ساعة من بدء الحظر قائلا:" ده مشهد عبثي وإحنا عندنا مصيبة والمواطن غير منضبط ".

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة جابت اخرها والإعلام جاب اخره 

وتابع  موسى:"  القادم هو الاخطر في ازمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما ادراك بإجازة عيد الفطر المبارك ".

واضاف :"  مدى الاتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد ان نعلم بأن النتيجة  9 آلاف حالة مصابة".

وأكمل:"  اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".
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