أحمد موسى: تكدس السيارات على كوبري أكتوبر بعد ساعة من الحظر عبث والمواطن غير منضبط

علق الإعلامي أحمد موسى، على تكدس السيارات أعلى كوبرى أكتوبر بعد ساعة من بدء الحظر قائلا:" ده مشهد عبثي وإحنا عندنا مصيبة والمواطن غير منضبط ".





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة جابت اخرها والإعلام جاب اخره





وتابع موسى:" القادم هو الاخطر في ازمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما ادراك بإجازة عيد الفطر المبارك ".





واضاف :" مدى الاتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد ان نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".





وأكمل:" اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".