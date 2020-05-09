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فرض عين .. أحمد موسى يناشد الدولة بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:22 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدولة ووزير التموين  بتوزيع الكمامات بالمجان على بطاقات التموين.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الكمامة أصبحت فرض عين وعلى كل مواطن ارتداء الكمامة في الشوارع لتقليل الاصابة من فيروس كورونا ".

وتابع احمد موسى:"  الرئيس السيسي وجه بتوزيع الكمامات على المواطنين في المواصلات العامة "

وتابع أحمد موسى:"  القادم هو الاخطر في ازمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما ادراك ما إجازة عيد الفطر المبارك ".

وأكمل :"  اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم  بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".
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