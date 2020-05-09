فرض عين .. أحمد موسى يناشد الدولة بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدولة ووزير التموين بتوزيع الكمامات بالمجان على بطاقات التموين.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكمامة أصبحت فرض عين وعلى كل مواطن ارتداء الكمامة في الشوارع لتقليل الاصابة من فيروس كورونا ".
وتابع احمد موسى:" الرئيس السيسي وجه بتوزيع الكمامات على المواطنين في المواصلات العامة "
وتابع أحمد موسى:" القادم هو الاخطر في ازمة فيروس كورونا وإحنا داخلين على إجازة عيد الفطر وما ادراك ما إجازة عيد الفطر المبارك ".
وأكمل :" اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".