لا تكن واحدا منهم .. 5 أنواع من السائقين يسببون مشاكل على الطرق





1-السائق العصبي من السائقين المزعجين الذين ينفعلون على الآخرين دائما ستجد هذا السائق سريع الغضب ويتسرع في الضغط على الفرامل .



2- السائق الخائف وهو السائق غالبا كبير في السن ويقود سيارته مع العائلة تجده كثير يسير ببطئ غير مهتم بالسيارات الأخرى.



3- السائق المغامر يفضل الابتعاد عن خطورة قيادتهم حيث تجده دائما في سباق مع الآخرين وغير مراعي لقواعد المرور في السير .



4-السائق غير المهتم قيادته خطر على الأخرين وإزعاجهم، وتجده لا يهتم بإعطاء إشارات تنبيهية أثناء سيره وقد تجده ويسير فجأة ويتوقف فجأة، ويتنقل بين الحارات دون مبالاة.





5-السائق المحافظ وهو السائق صاحب السرعة الواحدة أثناء القيادة وغالي يقود بسرعة ثابته لا يغيرها في كثير من الأحيان، وهو ما يجلب الإزعاج أيضًا للسيارات التي خلفه.





تختلف شخصيات السائقين على حسب طباعهم فتجد الهادئ والمتوتر والمتردد والمتهور أثناء القيادة وهو ما يسبب المشاحنات على الطريق بين السائقين.. سنعرض أشهر أنواع السائقين الذين يسببون مشاكل على الطرق للآخرين.