تعليم أسوان تواصل تسلم المشروعات البحثية للطلاب بالمدارس.. صور

لليوم الثاني، الأحد، تسلم المدارس للمشروعات البحثية المعلن عنها من قبل الوزارة والتى تبدأ من 9 إلى 16 مايو الجاري. واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان بمختلف إداراتها الخمس التابعة لها على مستوى المحافظة،





وفي هذا الإطار تابع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، هذه الإجراءات لاستلام المشروعات البحثية الخاصة بالصفوف (الثالث الابتدائى / الأول الإعدادى / الأول الثانوى مجندين ومنازل ودمج)، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بتسليم المشروعات البحثية.





وأكد السيد الفيومي، في بيان، أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس واللجان القائمة على استلام المشروعات البحثية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تطهير وتعقيم المدارس، والحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد وارتداء الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة العاملين باللجان والطلاب وأولياء أمورهم.





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وقال الفيومي إنه تم الالتزام الكامل بكل التعليمات التى أصدرها وزير التربية والتعليم لآلية التسليم الممثلة فى التسلم من أى طالب أو ولى أمر يرغب بالتسليم الورقى، وذلك بوضع المشروع البحثى بمظروف أبيض مدون عليه الرقم التعريفى للطالب مرفق به الرمز الخاص بصفه الدراسى.





مع الأخذ فى الاعتبار أحقية الطالب وولى الأمر فى رفع المشروع البحثى على منصة إدمودو طوال الفترة التى حددها الوزير، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.