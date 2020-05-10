ارتفاع مصابي تمريض مستشفيات جامعة الزقازيق بكورونا إلى 8 حالات

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أن عدد الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها المعملية ب فيروس كورونا المستجد وتتلقى العلاج بمستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بلغ 8 حالات إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة.





وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع الأقسام بمستشفيات الجامعة للوقاية من خطر انتشار الفيروس.





وأوضح "شعلان" أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن مستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين بالجامعة استقبل حتى الآن 9 حالات إيجابية الإصابة بالفيروس، من بينهم حالة وفاة واحدة.



