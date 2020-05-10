AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ارتفاع مصابي تمريض مستشفيات جامعة الزقازيق بكورونا إلى 8 حالات

الأحد 10/مايو/2020 - 05:01 م
جامعة الزقازيق -
جامعة الزقازيق - صورة أرشيفية
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أن عدد الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها المعملية بفيروس كورونا المستجد وتتلقى العلاج بمستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بلغ 8 حالات إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع الأقسام بمستشفيات الجامعة للوقاية من خطر انتشار الفيروس. 

وأوضح "شعلان" أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن مستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين بالجامعة استقبل حتى الآن 9 حالات إيجابية الإصابة بالفيروس، من بينهم حالة وفاة واحدة.

وأكد رئيس الجامعة استقرار الحالة الصحية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من فريق التمريض والعاملين بالجامعة، والبالغ عددهم 8 حالات، والذين تم عزلهم بمستشفى عناية الباطنة بأجر المخصصة لاستقبال العاملين بالجامعة وتلقي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم وفقًا لبروتوكولات العلاج وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي خطة جامعة الزقازيق ومستشفياتها لمواجهة فيروس كورونا

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

بعد إصابة ٩حالات بـ كورونا.. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة

إصابة 4 ممرضين في مستشفى جامعة الزقازيق بـ كورونا.. وعزل منزلي للمخالطين

رئيس جامعة الزقازيق:عزل 4 من أطقم التمريض بعد تأكد إصابتهم بـ كورونا

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أبو العريف .. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام

اخبار الفن.. داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام.. رد غير متوقع من غادة عبد الرازق حول أزمتها مع طارق الشناوي

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا

أستاذ مناعة: إصابات فيروس كورونا ستزيد فى الأيام القادمة.. فيديو

أنباء عن هروب فايز السراج بعد وفاة رئيس المخابرات في حكومة الوفاق

AdvertisementS

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

رسميا .. الأهلي يخسر شكواه ضد عبدالله السعيد

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

ننشر تفاصيل قرار إلغاء امتحانات الثانوية بمدارس النيل المصرية

الاختيار .. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء؟

في عيد ميلاد أبو العريف .. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

اخبار الفن.. داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام.. رد غير متوقع من غادة عبد الرازق حول أزمتها مع طارق الشناوي

داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. عصير سحري لنسف الدهون بعد الإفطار

جيلي الصينية تطرح جيلي كول راي 2020 geely coolray.. صور

وزير الرياضة يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع اللجنة الطبية