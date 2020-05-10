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فن

مسلسل اللعبة الحلقة 20.. شيكو يفوز على هشام ماجد

الأحد 10/مايو/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بدأت الحلقة 20 من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،   بإرسال الشخص المجهول تحدي جديد للثنائي وهو ان يقوم كل منهما بعمل فريق يتكون من 6 اشخاص ويتجهون إلى مدينة ملاهي مقابل الفوز بمليون جنيه.

وقام "مازو" الذي يجسده هشام ماجد  بالاستعانه بزوجته "شيماء"، واستعان "وسيم"الذي يجسده شيكو وزوجته اسراء وانتهت الحلقة بفوز وسيم على مازو وحصوله على الجائزة.


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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