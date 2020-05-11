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سيارات

هدية من فولكس واجن لعملائها فى الشرق الأوسط.. تعرف عليها

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد العديد من حمالات التى تدعو الى اليها جميع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية وكبرى الشركات للحفاظ على المواطنين ومحاربة الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 اعلنت مجموعة فولكس واجن الشرق الأوسط عن تمديد الضمان على سياراتها الجديدة لمدة ثلاثة أشهر .

تماشيًا مع حملة تمديد ضمان سيارات الركاب التي أعلنت عنها الشركة على مستوى العالم ، ويسري تمديد الضمان على جميع السيارات الجديدة التي تأتي مع ضمان لمدة ثلاث سنوات ينتهي في الفترة بين 1 مارس و31 مايو 2020.

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ويتم تمديد الضمان لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء الضمان الأصلي للسيارة الجديدة ، وصرح يورغن ستاكمان، عضو مجلس إدارة شركة فولكس واجن لسيارات الركاب لشؤون البيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع تعليقًا على تمديد الضمان: "يستمر تعليق العمل في العديد من مراكز خدمة فولكس واجن المعتمدة في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضاف انه نتيجة لذلك، لم يتمكن العديد من عملائنا من تقديم مطالباتهم المتعلقة بالضمان في الوقت المناسب. ويسرنا أن نوفر لعملائنا حلًا فوريًا وسلسًا من خلال تمديد الضمان لمدة ثلاثة أشهر .

وتاتى هذه الاجراءات كنوع من انواع الاجراءات الاحترازية التى تتماشى مع سياسات الدول فى مواجهة الفيروس المستجد .

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