استعدادا لاستئناف الليجا.. ريال مدريد يعود للتدريبات رسميًا.. صور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الإثنين، عودة لاعبيه للتدريبات مرة أخرى، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.
وتسبب فيروس كورونا في تجميد النشاط الرياضي في إسبانيا، وفي اغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.
وسيتخذ النادي الإجراءات اللازمة، مع تطبيق البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليجا والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.
ويعد ريال مدريد آخر فرق الدوري الإسباني التي تعود للتدريبات مرة أخرى، إلى جانب بلد الوليد، وديبورتيفو ألافيس، وسيلتا فيجو، وإسبانيول، والتي ستعود جميعا للتدريبات اليوم.
وكانت الليجا، قد ألزمت اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا، تمهيدًا للعودة للتدريبات، ثم استكمال المنافسات.