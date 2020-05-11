فورمة كريستيانو رونالدو.. كيف يتدرب فينيسيوس جونيور في العزل

يخوض الشاب البرازيلي، فينيسوس جونيور مهاجم ريال مدريد ، تدريبات خاصة وقاسية، للحفاظ على لياقته البدنية

، في ظل توقف منافسات كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.