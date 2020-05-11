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رياضة

فورمة كريستيانو رونالدو.. كيف يتدرب فينيسيوس جونيور في العزل

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:33 م
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
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إسراء أشرف
يخوض الشاب البرازيلي، فينيسوس جونيور مهاجم ريال مدريد، تدريبات خاصة وقاسية، للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل توقف منافسات كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور يتدرب على طريقة كريستيانو رونالدو، الشاب البرا زيلي قام بإعداد صالة رياضية داخل منزله، ليصبح أقوى دون اكتساب وزن زائد. 

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المهاجم البرازويلي، أضاف كتلة عضلية، وفقد نسبة من الدهون، مما سيجعله أسرع دون خسارة مرونته ورشاقته.


واستعان فينيسيوس جونيور، بطباخ متخصص، ومعد بدني، للحفاظ علي ليقاته البدنية، وكلاهما يعيشان معه في مدريد منذ عدة أشهر.

وعاد ريال مدريد للتدريبات اليوم، الإثنين، استعدادًا لاستئناف الموسم، الذي تم تجميده في مارس الماضي.

وكانت الليجا، قد ألزمت اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا، قبل استئناف التدريبات وتمهيدًا لاستكمال المنافسات.
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