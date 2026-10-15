مباحث الإسماعيلية تضبط مكبس حشيش وكمية كبيرة من المخدرات

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الاسماعيلية بقيادة اللواء احمد عليان مدير المباحث الجنائية بالاسماعيلية، تحت إشراف اللواء "أيمن شاهين" مدير أمن الإسماعيلية، من توجيه ضربة موجعه لأباطرة تصنيع تجارة المخدرات بمحافظة الاسماعيلية بعد ضبط عاطل بحوزته مكبس لتصنيع الحشيش بمشتملاته وبحوزته 600 فرش حشيش وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بعد تحريات أمنية ناجحة.

كما نجحت المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 400 فرش حشيش بدائرة مركز شرطة القصاصين، وآخر بحوزته 200 فرش حشيش بدائرة مركز شرطة ثاني الإسماعيلية.

وكانت قد وردت معلومات أكدتها المباحث الجنائية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تفيد بوجود نشاط لشخص تخصص في تدوير وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة من خلال مكبس "حشيش" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وآخرين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش.



توجيهات بإعداد مأمورية لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة في ضبط 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من فرش حشيش بنطاق 3 مراكز داخل مدينة الإسماعيلية، وسلاح ناري "بندقية آليه" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول.