الصحة العالمية: فيروس كورونا استهلك جزءا كبيرا من مواردنا ووقتنا

قال أحمد بن سالم المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا استهلك الكثير من موارد الشعوب، ووقتها.





قدم أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم مجموعة من النصائح الهامة للدول، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأغلبها في إطار صحي وتوعوي.





وأكد المنظري أهمية الاستمرار في التوعية، في مخلف الوسائل الإعلامية وغيرها، وجعل نظام توعية للمواطنين في أقصى نشاطه.





وشدد المنظري على ضرورة حماية الفئات الضعيفة من قبل كل دول العالم، وخاصة المصابين بنقص المناعة، أو أمراض في الشرايين.





وأشار المنظري إلى أن تعليق عمل المكتب الإقليمي في بعض الدول، جاء كتعليق محدود لحماية العاملين في المنظمة لبعض الوقت.