منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر دخان السجائر

قال أحد مسئولي منظمة الصحة العالمية، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين بأن التبغ له تأثير في انتشار فيروس كوفيد 19، موضحًا أنه ليس هناك أدلة أن المدخنين يعانون من تعقيدات أكثر من المرض عند إصابتهم بفيروس كوفيد 19.





وتابع خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية اليوم، أن مكونات التبغ لها تأثيرات سلبية على هذا الفيروس عند المدخنين.





وأوضح أحد مسئولي منظمة الصحة العالمية أن تحاليل المدخنين أثبتت أن التبغ ليس له علاقة وثيقة بكورونا وانتشاره.





وردًا على سؤال آخر: هل ينتقل الفيروس من دخان التبغ إلى المخالطين في حالة إصابة المدخن، ورد أن ليس هناك دليل قاطع أو دراسة أثبتت أن الفيروس ينتقل من المدخنين المصابين إلى المخالطين لهم.





وأشار إلى أن المدخنين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأي فيروس أو مرض لضعف مناعتهم وأجهزتهم بسبب التبغ وكذلك الأمر مع كوفيد 19.