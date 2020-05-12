وفاة أول حالة بفيروس كورونا بين تمريض أسوان

شهدت مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة المخصصة للعزل الصحى لحالات فيروس كورونا، الثلاثاء، وفاة أول حالة من هيئة التمريض بالمحافظة متأثرًا بإصابته بالفيروس.





ومن جانبه قال محمد جمال نقيب التمريض بأسوان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المتوفى يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان.





وأشار محمد جمال بأنه ظهرت على الممرض أعراض الإصابة بالمرض منذ عدة أيام، وعلى الفور توجه إلى مستشفى الصدر بأسوان، للوقوف على حالته الصحية، وتم سحب عينة منه لتحليلها.





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وقال محمد جمال بأن نتيجة التحاليل أظهرت إيجابية حالة الممرض وإصابته بالفيروس، والتي نقل على إثرها إلى مستشفى العزل يوم ٦ مايو الماضي.





وأضاف نقيب التمريض بأن أعضاء هيئة التمريض هم أحد خطوط الدفاع مع الأطباء بما يقدمونه من جهد في رعاية المرضى.





ولفت إلى أن النقابة ستقدم الدعم المخصص لمثل هذه الحالات، وفقًا لقانون النقابة، كما ستقدم دعم آخر لأسرته عبارة عن مصاريف الجنازة.



