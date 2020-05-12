توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية ومساعدات نقدية وعينية على الأسر والعمالة غير المنتظمة في الدقهلية

استمرار تقديم المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة في كافة قري ومراكز ومدن المحافظة . اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية انه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان ومراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية





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واوضح المحافظ انه خلال الاسبوع الخامس على التوالي وتخفيفا عن كاهل هذه الأسر توزيع 22 الف و231 كرتونة مواد غذائية علي الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة و تقديم مساعدات عينية ونقدية لعدد 9,170 أسرة بتكلفة 3 مليون جنيه بالإضافة الي توزيع ٧ طن بطاطس و 2 طن و700 كيلو لحوم طازجة و1200 وجبة ساخنة .





واشار " مختار " إلي أنه تم توزيع 20 الف و200 كرتونة مواد غذائية علي اطفال دور الرعاية الاجتماعية والأطفال المستفيدين من معاش الطفل ( ايتام – أبناء مطلقات ) بتكلفة 5 مليون 559 جنيه تم توزيعهم علي 13 مؤسسة و4 حضانات ايؤائيه بالإضافة إلي أبناء الأسر المستفيدة من معاش قانون الطفل وبلغ إجمالي المستفيدين 5 الألف أسرة





وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني المستمرة مع أجهزة الدولة من خلال تقديم المساعدات الغذائية المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وأكد علي أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية .