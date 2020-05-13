مشهد مؤثر.. قصة أم ترفض الخروج من نزل الشباب بدمنهور بعد شفائها بسبب أطفالها

شهد مركز التعليم المدني "نزل الشباب" بدمنهور لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة ، واقعة بطلتها ربة منزل وام لطفلة وطفل من المعزولين بنزل الشباب حيث اكدت التحاليل الطبية للعينات التى سحبت من الأم سلبية الحالة وشفاؤها تمامًا بينما أثبتت التحاليل استمرار إصابة طفليها بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بهما والتى أكدت إيجابياتها.





وأكد الدكتور محمد شاهين المدير الفني لمركز التعليم المدنى "نزل الشباب"بدمنهور و المخصص لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على سلبية نتيجة تحاليل المصابة "ح.ق"وإيجابية تحاليل" ابنتهاح.ض ١٣ سنة ،وابنها م ٣ سنوات" مما تسبب فى سوء الحالة النفسية للأم ورفضها الخروج ومطالبتها بالانتظار بجوار طفليها حتى يتماثلا للشفاء.





وأشار شاهين إلى أنه تقديرا لحالة الأم ومراعاتها نفسيا؛ تم تدبير مكان لبقائها للاطمئنان على الحالة الصحية لأبنائها أولا بأول، وحتى لا يسبب خروج الام آلاما نفسية لطفليها .





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وكان الدكتور محمد شاهين" المدير الفنى لمركز التعليم المدنى"نزل الشباب" لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة قد أشار إلى بقاء ٦ حالات متعافين - من إجمالى ١٦ تم شفاؤهم من فيروس كورونا - من محافظة الإسكندرية، بالنزل لعدة ساعات، أمس الأول، الإثنين؛ لعدم قدرتهم على الخروج والذهاب لمنازلهم بسبب الالتزام بتعليمات الحظر، مشيرًا إلى بياتهم فى النزل ليخرجوا صباح الثلاثاء.



