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محافظات

لجان لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا بمشروعات البحر الأحمر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:56 م
لجان لمتابعة تطبيق
لجان لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية
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إبراهيم جادالله

أكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، بتكثيف أعمال اللجنة المشكلة بمجلس المدينة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمشروعات المختلفة، سواء كانت مشروعات إنتاجية أو إنشائية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتوفير أقصى درجات الحماية، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.


وأضاف رئيس مدينة الغردقة، في بيان له على استمرار العمل والإنتاج والالتزام بالاجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتفقد رئيس مدينة الغردقة الأعمال التي يقوم بها مجلس المدينة منها أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة بمحيط مستشفى الحميات جنوب الغردقة مشددا بضرورة توفير الإضاءة  اللازمة للشوارع بمحيط المستشفى، وتكثيف  أعمال التطهير والتعقيم بالأماكن الخدمية .


كذلك فى مدينة سفاجا شددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، علي تفعيل دور لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمشروعات المختلفة، وذلك خلال تفقدها عدد من المشروعات بالمدينة منها عملية النظافة وعملية تنفيذ لوحة توزيع كهرباء بالمدينة وعملية تطوير مجزر سفاجا وعملية رصف الطرق وعملية رفع كفاءة مدرسة الصناعات البحرية وعملية إنشاء منفذ بيع المصرية وعملية إنشاء مبنى لإدارة تموين سفاجا.


ووجهت رئيس مدينة سفاجا، علي سكرتير المدينة بضرورة تفعيل لجنة المرور على كافة المنشآت والمشروعات الإنتاجية والتنموية بالمدينة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتشديد على جميع العاملين بضرورة ارتداء الكمامات بتلك المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة.

 

وطالبت بضرورة عمل تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بصفة اسبوعية مؤكدًا على ضرورة العمل في كل المشروعات  بكامل طاقتها حفاظًا على حقوق العاملين بها وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع إلتزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والإحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتنبيه على ارتداء العمال للكمامات وتوافر أجهزة قياس الحرارة بكل مواقع العمل.

لجان لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا بمشروعات البحر الأحمر
لجان لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا بمشروعات البحر الأحمر
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