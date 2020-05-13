محافظ أسوان يطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ مستشفى إدفو العام خلال العام الحالى

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولة ميدانية عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بنطاق مدينة ومركز وإدفو لمتابعة معدلات العمل فيها.





ورافق محافظ أسوان خلال الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومنى شاكر عضو مجلس النواب.





وأستهل اللواء أشرف عطية جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام والتى ستخدم أكثر من نصف مليون نسمه والمخطط الإنتهاء منها فى العام الحالي بتكلفة تقديرية ٦٠٠ مليون جنيه ، وهى عبارة عن 3 مبانى تضم 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، علاوة على قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، فضلًا عن المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.





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وشدد أشرف عطية على تكثيف الأعمال الجارية للإسراع بمعدلات التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمنى المخطط له من أجل توفير الخدمة الصحية والعلاجية بأعلى جودة ممكنة لأهالى المحافظة ، وهو الذى يتوازى مع دعم مستشفى الحميات البديل لهذا المشروع لحين إنهائه.





وعقب ذلك تفقد أشرف عطية مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالعطوانى بتكلفة 18 مليون جنية وبمساحة ٤٧٨ م2 وذلك ضمن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل بأسوان والتى تأتى من بين محافظات المرحلة الأولى حيث جارى تطوير وإنشاء عدد 112 وحده صحية و11 مستشفى مركزى للدخول فى المنظومة بتكلفة تقديرية تصل إلى 8,5 مليار جنيه منها 4 مليار جنيه للإنشاءات و 4,5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية حيث روعي فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات توافر معايير الجودة الصحية المطلوبة.





وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع المعالجة الثلاثية بمحطة الصرف الصحى بالحاجر بتكلفة تقديرية 239 مليون جنية وتصل طاقتها إلى 14 ألف م3 يوميًا مع وصول التوسعات المستقبلية إلى ٢٧ ألف م٣ بعد تحويلها من محطة تضم برك الأكسدة إلى المعالجة الثلاثية طبقًا للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئية العالمية، والمحطة تخدم أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة.



