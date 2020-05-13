لم يتقاضوا أجورًا منذ 5 أشهر.. بيان عاجل لسرعة صرف رواتب المؤقتين بكفر الشيخ

تقدم النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنه الدينيه بـ مجلس النواب ونائب الدائرة الثانيه بمركز شرطة كفرالشيخ، ببيان عاجل الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الماليه والتربيه والتعليم والصحه بشأن تأخر صرف الرواتب العاملين المؤقتين فى مديريات الصحه والتعليم بمحافظة كفرالشيخ.





وأضاف "الجندى" أن الكثير من العاملين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ٥ أشهر موضحا أن القياده السياسيه فى ظل الظروف الحاليه قررت صرف ٥٠٠ جنيه للعماله غير المنتظمه بسبب فيروس كورونا وتوقف العمل لمدة ٣ شهور رأفة بظروفهم فما بالنا بهؤلاء العاملين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب.







