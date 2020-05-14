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أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال عام فى أفضل السيناريوهات

الخميس 14/مايو/2020 - 11:27 ص
لقاح كورونا جاهزا
لقاح كورونا جاهزا خلال عام فى افضل السيناريوهات
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، نقلا عن وكالة الأدوية، أن لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال سنة في أفضل السيناريوهات؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبدًا وقد ينضم فقط إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام.

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وأضاف أنه مع توفر اللقاح، "قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع وسنضطر إلى استخدامه. قد يستقر هذا المرض ليكون مشكلة طويلة الأمد أو قد لا يكون كذلك".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت الثلاثاء، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأنه من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح لها.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الدراسات المبكرة التي تجرى لتوفير علاجات لفيروس كورونا تحد من طول فترة المرض؛ مشددة على أن هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الأبحاث. 

وقد حذّر أحد أكبر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية تخصصًا في الفيروسات من أن كثرة لقاحات فيروس كورونا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة منها الإصابة بالفيروس نفسه.

وقد تسبب فيروس كورونا في إصابة أكثر من 4 ملايين و430 ألف شخصا ووفاة نحو 300 ألف آخرين، منذ ظهوره في الصين أواخر ديسمبر الماضي متسللا منها إلى دول العالم.
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