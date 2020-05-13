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أخبار العالم

الأمم المتحدة: دعم كبير من الصحة العالمية لـ وزارة الصحة المصرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد مركز الأمم المتحدة للإعلام، اليوم الأربعاء، على عمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومة المصرية لتقديم الدعم لوزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وكتب الحساب الرسمي لمركز الأمم المتحدة للإعلام على تويتر: "تعمل منظمة الصحة مع حكومة مصر مننذ بدء جائحة كوفيد19على تقديم الدعم التقني لوزارة الصحة والسكان في مواجهة الجائحة". 

وأضاف: "كدعم نظام الترصد وكشف الحالات ومتابعة المخالطين إضافة إلى إمداد مصر بالكواشف المخبرية ومعدات الوقاية اللازمة للعاملين بالقطاع الصحي ووسائل التوعية المجتمعية". 

وعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
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