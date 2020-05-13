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أخبار العالم

سانوفي الفرنسية: أمريكا أول دولة ستحصل على لقاح فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:56 م
شركة سانوفي الفرنسية
شركة سانوفي الفرنسية
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شيماء مصطفى
كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن أنه من المرجح أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على عقار شركة سانوفي الفرنسية لعلاج فيروس كورونا المستجد، في حال نجاحه.

وقال الرئيس التنفيذي بول هدسون في مقابلة مع الوكالة، إن هذا الأمر يرجع إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي مولت أبحاث لقاح سانوفي.

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وحذر هدسون من أن أوروبا تخاطر بحمايتها من وباء كورونا، ما لم تكثف جهودها لطلب الوقاية من الفيروس الذي قتل أكثر من 290 ألف شخص حول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية لها الحق في طلب مسبق من العقار لأنها تستثمر في الحماية من كورونا.

وتعد شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" واحدة من بين عشرات الشركات التي تسعى لإنتاج وتطوير عقار فعال لعلاج فيروس كورونا.

ودخلت الشركة في شراكة مع منافستها البريطانية GlaxoSmithKline Plc في مشروع إدارة ترامب الذي يسعى إلى إنتاج 600 مليون جرعة من لقاح كورونا سنويًا.
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