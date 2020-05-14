AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترسل إمدادات للوقاية من "كورونا" إلى 12 دولة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية إرسال إمدادات للوقاية من فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وذلك إلى 12 دولة بناء على طلب القوات العسكرية بهذه الدول.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن الدول المعنية تشمل كلا من: إندونيسيا والفلبين وماليزيا وبروناي وتايلاند وباكستان ونيبال وأفغانستان وسريلانكا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مشيرة إلى أن الإمدادات تتضمن بدلات واقية وأقنعة للوجه.

وأضافت الوزارة أن جيش التحرير الشعبي الصيني ملتزم بتعزيز التعاون الدولي مع سلطات الدفاع وجيوش الدول الأخرى لمكافحة كوفيد-19.

Advertisements

ترشيحاتنا

وعي المواطنين يحرج الحكومة.. تكدس البريطانيين في وسائل المواصلات.. صور

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. عاش حياة مأساوية في أيامه الأخيرة وأصيب بالعمى

غدا.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني ويعلن اللجوء إلى المحكمة الرياضية.. شوبير يكشف موقف رمضان من الأهلي

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات