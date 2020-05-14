لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمشروعات الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الخميس، منال الغندور السكرتير المساعد برئاسة لجان المرور والتفتيش الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العمال العاملين فى تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة.





جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، خاصة العمال فى مواقع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية حرصا على سلامتهم.





اقرأ ايضا :





وقالت السكرتير المساعد أنه تم اليوم زيارة مواقع العمل بمشروع المنصورة الجديدة، ومشروع رافد جمصة، مضيفة ان ضمن اهداف هذه الزيارات متابعة الاعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها واعطاء دفعة للعمل الجارى بتلك المشروعات ، وايضا تفقد العمال العاملين والاطمئنان الى تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الحماية والوقاية لهم من قبل المقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات ،وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية، حرصا على صحتهم وحياتهم.



