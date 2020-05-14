محافظ الدقهلية: ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات التأمين الصحي في حملة للادارة الصحية بمدينة المطرية.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محاضر بجميع المخالفات.





وأكد على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.





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من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن المضبوطات المذكورة تشمل 89 قرصا مهربا ومجهولة المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة،ضبط 72 ماسك طبي بدون فواتير مجهولة المصدر.



