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محافظات

ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:22 م
ضبط أقراص مخدرة وجنسية
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
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همت الحسينى
تمكنت حملة مشتركة من مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بصحه الدقهلية باشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من استهداف صيدلية تقوم بالمتاجرة فى الأدوية المخدرة بمدينة المنصورة و قد أسفر التفتيش ضبط صنف تامول اكس وهومن المواد المخدرة مهرب و غير مسجل بوزارة الصحة بإجمالي 139 قرصا  وضبط عدد ثمانية أصناف وهى عبارة عن منشطات جنسية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى 331 قرصا.

كما تمكنت من ضبط عدد ثلاث أصناف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول التانى بدون فواتير مجهولة المصدر باجمالى 30 قرصا.

وتم تفتيش السيارة الخاصة بأحد الأفراد المتواجدين داخل الصيدلية و تبين وجود 16 صنف أدوية جدول أول و ثان موجودة بمكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية و غير مستوفى إشتراطات التخزين و هى مجهولة المصدر بدون فواتير باجمالى 2772 قرصا.

كما تم ضبط عدد أربعة أصناف مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى 42 قرص و فيال و ضبط صنف أدوية صحة و تأمين صحى غير مصرح ببيعه أو تداوله داخل المؤسسات الصيدلية باجمالى 240 قرصا.

كما تم ضبط عدد 15 صنف أدوية عبارة عن عينات مجانية غير مصرح ببيعها و تداولها داخل المؤسسات الصيدلية باجمالى 2024 قرصا.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين صدور قرار النيابة، وعمل محضر بجميع المخالفات.
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
ضبط أقراص مخدرة وجنسية داخل إحدى الصيدليات بالدقهلية
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