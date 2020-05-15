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تكنولوجيا

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتفها الأحدث Galaxy A Quantum.. صور ومواصفات

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:00 ص
هاتف Galaxy A71 5G
هاتف Galaxy A71 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سامسونج Samsung، بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom، عن هاتف ذكي جديد Galaxy A Quantum، يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، مع شريحة خاصة التشفير الرقمي العشوائي الكمي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد جهاز سامسونج Galaxy A Quantum، أول هاتف ذكي في العالم، يعمل بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، ومدعوم بتقنية التشفير الرقمي العشوائي الكمي (QRNG)، والتي طورتها شركة ID Quantique التابعة لشركة SK Telecom.


وتعمل شريحة QRNG، على تعزيز الأمان والحماية عبر رقاقة SKT IDQ S2Q000، باستخدام تقنية التشفير الكمومي لإنشاء أرقام عشوائية آمنة لا يمكن التنبؤ بها، لحماية بيانات المستخدمين الحساسة.

وتحتوي الشريحة الكمومية على مستشعر صور CMOS والذي يكتشف الضوء المنبعث من الصمام الثنائي ويولد أرقامًا عشوائية المستخدمة لمفاتيح التشفير، ويتم توفير هذه الأرقام العشوائية للخدمات التي تتطلب تحديد الهوية والشهادة، والتي تشمل تطبيقات خدمات وتطبيقات الدفع عبر الهاتف عبر توليفة أمان تكمن في توليد كلمات مرور مشفرة لتعزيز مبدأ الأمان والحماية من الاختراقات.
Samsung Galaxy A Quantum announced with quantum-crypto technology

ومن حيث المواصفات، يقدم هاتف Galaxy A Quantum، مواصفات شبيهة بجهاز Galaxy A71 5G، بالنسبة للمعالج الذي يأتي من نوع Exynos 980، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم One One القائمة على Android 10.

وإلى جانب ذلك، يأتي جهاز سامسونج الجديد Galaxy A Quantum، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة +FHD، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب يحتوى على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويمتلك هاتف Galaxy A Quantum، أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل Galaxy A Quantum، ببطارية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة، تعم تقنية الشحن السرع بقوة 25 واط، مع ثلاثة خيارات للألوان هم الأسود والفضي والأزرق، وسيتوفر مقابل 529 دولار أمريكي، وسيكون متاح للحجز المسق في كوريا الجنوبية بدءا من 15  مايو الجاري، على أن يبدأ البيع رسميا اعتبارا من 22 مايو.
Galaxy A71 5G
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