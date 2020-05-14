تسريبات جديدة تكشف مواصفات GALAXY A21S.. مميزات بالجملة ..صور

مؤخرًا عن هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المنتظر GALAXY A21S، والذي سيظهر خلال الأيام القادمة بعدما ظهر الهاتف مسبقًا لأول مرة قبل شهر واحد فقط. كشفت تسريبات جديدة





وبحسب موقع gizchina التقني، فإن هاتف GALAXY A21S يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع PLS Infinity-O display، ودقة HD+، وتحتوى على ثقب أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية.





بينما يأتي GALAXY A21S بمعالج ثماني النواة بتردد 2 جيجاهرتز من نوع Exynos 850 SoC، وبذلك يكون أول هاتف من الشركة يحتوى على هذا النوع من المعالجات، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة مستخدم OneUI 2.0.









واشتمل GALAXY A21S على ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، و إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.





ولعشاق التصوير، يحتوي GALAXY A21S على كاميرا رباعية أساسية بدقة 16 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.









ويمتلك GALAXY A21S بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط م خلال منفذ USB Type-C.

، مع مستشعر بصمة خلفي، وخاصية التعرف على الوجه.





ومن ناحية السعر، يمكنك شراء Samsung Galaxy A21 بسعر 225 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3500 جنيه مصري.