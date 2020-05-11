AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن هاتف Samsung Galaxy A21s.. تعرف على المواصفات

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:28 م
سامسونج تكشف عن هاتف
سامسونج تكشف عن هاتف Samsung Galaxy A21s
Advertisements
ندى على
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات هاتفها المرتقب Samsung Galaxy A21s ، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة منذ أربعة شهور، دون ذكر أى تفاصيل عنه، وسيكون الهاتف من الفئة المتوسطة، حيث ستصدره الشركة بسعر مناسب وبإمكانيات متطورة. 

وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف Samsung Galaxy A21s سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة  FHD+ و نقاء 1600×720  بيكسل، وبجودة عرض IPS مع شاشة من نوع LCD . 


وتأتى كاميرات هاتف Samsung Galaxy A21s ب3 أو 4 كاميرات خلفية حيث سيحتوى على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة ، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الأجسام القريبة، ولكن لم يتم التأكد من الكاميرا الرابعة حتى الآن، أما كاميرا السيلفى فستكون ب بدقة 13 ميجابيكسل. 

وسيحتوى هاتف Samsung Galaxy A21s على ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت و نسختين مختلفتين من مساحة التخزين الداخلي ب32 و 64 جيجابايت، كما لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن المعالج حيث من المحتمل أن يكون المعالج من نوع Exynos 850 SoC . 

وبطارية هاتف Samsung Galaxy A21s ستكون ب 5000 مللى أمبير، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C port كما سيحتوى على شريحتين SIM . 

وسيصدر هاتف Samsung Galaxy A21s بأربعة ألوان الأسود و الأزرق والأحمر والأبيض، كما سيكون لديه قارئ بصمات أصابع وسيعمل بنظام تشغيل  Android 10، لذا من المحتمل أن يتضمن واجهة مستخدم One UI 2.0. 






 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريلمي تحدد موعد الإعلان عن سلسلة Narzo 10.. كل ما تريد معرفته عنها

بتقنية 5G.. سامسونج تعلن عن 6 هواتف متوسطة المواصفات بأسعار ممتازة

سامسونج تعلن عن حاسوبها اللوحي Galaxy Tab S6 Lite.. ببطارية 7040 مللي أمبير.. صور

أيهما أفضل من أوبو.. هاتف Oppo A92s أم OPPO A12 .. اعرف الفرق

بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد

ببطارية 4300 مللي أمبير و 3 كاميرات خلفية.. تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet .. صور

ترشيحاتنا

أحمد زاهر لـ صدى البلد: أنا من طلب وضع اسمي على نهاية تتر البرنس

تناولا وجبة أندومي فاسدة .. لغز وفاة طفلتين شقيقتين بإحدى قرى الدقهلية

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل ممدوح وافي المأساوية ووصيته الأخيرة

بعد تصريحها بالنفي .. علي غزلان يؤكد ارتباطه بـ منة عرفة

عزل جزئي لقريتي ابنهس وطه شبرا بالمنوفية بعد ظهور إصابات بكورونا.. تفاصيل

رئيس مدغشقر يعاند الجميع: اكتشفنا مشروبا لعلاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور: الجمبسوت متخنك.. انتقادات حادة لأروى بعد حلقة منة عرفة

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق