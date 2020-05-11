سامسونج تكشف عن هاتف Samsung Galaxy A21s.. تعرف على المواصفات

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات هاتفها المرتقب Samsung Galaxy A21s ، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة منذ أربعة شهور، دون ذكر أى تفاصيل عنه، وسيكون الهاتف من الفئة المتوسطة، حيث ستصدره الشركة بسعر مناسب وبإمكانيات متطورة.





وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف Samsung Galaxy A21s سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ و نقاء 1600×720 بيكسل، وبجودة عرض IPS مع شاشة من نوع LCD .









وتأتى كاميرات هاتف Samsung Galaxy A21s ب3 أو 4 كاميرات خلفية حيث سيحتوى على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة ، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الأجسام القريبة، ولكن لم يتم التأكد من الكاميرا الرابعة حتى الآن، أما كاميرا السيلفى فستكون ب بدقة 13 ميجابيكسل.





وسيحتوى هاتف Samsung Galaxy A21s على ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت و نسختين مختلفتين من مساحة التخزين الداخلي ب32 و 64 جيجابايت، كما لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن المعالج حيث من المحتمل أن يكون المعالج من نوع Exynos 850 SoC .





وبطارية هاتف Samsung Galaxy A21s ستكون ب 5000 مللى أمبير، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C port كما سيحتوى على شريحتين SIM .





وسيصدر هاتف Samsung Galaxy A21s بأربعة ألوان الأسود و الأزرق والأحمر والأبيض، كما سيكون لديه قارئ بصمات أصابع وسيعمل بنظام تشغيل Android 10، لذا من المحتمل أن يتضمن واجهة مستخدم One UI 2.0.



























