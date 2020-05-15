كورونا يبقى في الهواء لفترة.. الصحة العامة: حياتك حاليا مرتبطة بالكمامة.. فيديو

رئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، أن الكمامات التي سيتم إنتاجها الفترة القادمة ستكون من القماش القطنى، لافتة إلي أنها ستكون مكونة من ثلاث طبقات، معقبة: ستكون أخف عن ارتدائها

من الكمامات الطبية.

وأشارت إلي أن كل فرد في الأسرة سيكون لديه كمامتين، أحدهما يقوم بارتدائها مرة وأخرى يقوم بغسلها وتطهيرها بالماء والصابون.



وتابعت: لا يجب أن نستخدم الكمامات المستعملة من قبل الآخرين حاليا، مشددة يجب ارتداء الكمامات القطنية، حتى تحمينا من الإصابة بفيروس كورونا.

