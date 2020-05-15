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كورونا يبقى في الهواء لفترة.. الصحة العامة: حياتك حاليا مرتبطة بالكمامة.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطن، حيث أن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز، وبيظل عالق في الهواء حتى يثبت على الأرض أو الأسطح.

وأضافت مايسة شوقي، خلال مداخلتها الهاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، قائلة: إن حياتك حاليا مرتبطة بارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن شديدة الازدحام.

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وأكدت رئيس قسم الصحة العامة بطب القاهرة، أن الكمامات التي سيتم إنتاجها الفترة القادمة ستكون من القماش القطنى، لافتة إلي أنها ستكون مكونة من ثلاث طبقات، معقبة: ستكون أخف عن ارتدائها من الكمامات الطبية.

وأشارت إلي أن كل فرد في الأسرة سيكون لديه كمامتين، أحدهما يقوم بارتدائها مرة وأخرى يقوم بغسلها وتطهيرها بالماء والصابون.

وتابعت: لا يجب أن نستخدم الكمامات المستعملة من قبل الآخرين حاليا، مشددة يجب ارتداء الكمامات القطنية، حتى تحمينا من الإصابة بفيروس كورونا.
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