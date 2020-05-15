رئيس الصحة العامة بطب القاهرة: الإجراءات الاحترازية من كورونا مستمرة لـ2022.. فيديو

قالت مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بطب جامعة القاهرة، إن الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا يجب أن تستمر معنا لمدة عامين، متابعة سنستمر في هذا الأمر لفترة طويلة، لذلك يجب أن نتعايش مع الأمر.
وأضافت مايسة شوقي، خلال مداخلتها الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن إعلان وزارة الصحة خريطة التعايش مع فيروس كورونا جاء بناء على الإصابات اليومية، بالإضافة إلى ضغط عدد الحالات اليومية علي الخدمات الصحية.
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وأضافت مايسة شوقي، خلال مداخلتها الهاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن إعلان وزارة الصحة خريطة التعايش مع فيروس كورونا جاء بناء على الإصابات اليومية، بالإضافة إلى ضغط عدد الحالات اليومية علي الخدمات الصحية.
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وأشارت رئيس قسم الصحة العامة بطب جامعة القاهرة، إلى أن خطة التعايش مع فيروس كورونا التي أقرها مجلس الوزراء مرنة، كما أن رئيس الوزراء يتابع ارقام الإصابات يوميا من خلال الخريطة الصحية.
ونصحت، علي الجميع أن يتخذ الإجراءات الاحترازية، حتي يقلل من نسبة التوتر والخوف لديه، معقبة: هناك طرق كثيرة لتقليل التوتر يمكن أن نقوم بها.
وشددت على ضرورة تواجد ماء وصابون، بالإضافة إلي المطهرات في الجامعات والمدارس، وايضا في المؤسسات الحكومية، متابعة حياتنا هتتغير للأفضل.
ونصحت، علي الجميع أن يتخذ الإجراءات الاحترازية، حتي يقلل من نسبة التوتر والخوف لديه، معقبة: هناك طرق كثيرة لتقليل التوتر يمكن أن نقوم بها.
وشددت على ضرورة تواجد ماء وصابون، بالإضافة إلي المطهرات في الجامعات والمدارس، وايضا في المؤسسات الحكومية، متابعة حياتنا هتتغير للأفضل.