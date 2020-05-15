مذيعى صباح الخير: فيروس كورونا يستمر فترة وفقا لنتائج الأبحاث.. فيديو





قال الإعلامى محمد الشاذلى ، إن الطقوس الأخيرة فى العشر الأواخر من شهر رمضان هى انتظار ليلة القدر والتى يتضرع فيها الجميع إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء برفع بلاء كورونا عن مصر ودول العالم .





وأشار الإعلامى محمد الشاذلى خلال تقديمه برنامج صباح الخير يا مصر ، أن فيروس كورونا من المقرر أن يستمر فترة فى دول العالم أجمع وذلك وفقأ لآخر الأبحاث والنظريات العلمية بشأنه .





ولفتت إيمان منصور ، إلى أن مفهوم التعايش ووعى المواطن من بداية أزمة كورونا اختلف فى الوقت الحالى عن بدايتها والذى ينطبق بدوره على مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .





وأشارت إيمان منصور ، إلى أن مفهوم التعايش يختلف من شخص لآخر فهناك من من يدرك معناه وتبعات الإلتزام به لتخطى أزمة وباء كورونا ، أما البعض فقد يرى أن التعايش مؤشر لخروج الأمور عن السيطرة والعشوائية ، التهاون مع أزمة كورونا .





وتابعت إيمان منصور ، أن طقوس رمضان التي افتقدناها هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وبدأنا تطبيق مفهوم التعايش الخاص من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ، والحرص على المسافات .