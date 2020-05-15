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مذيعى صباح الخير: فيروس كورونا يستمر فترة وفقا لنتائج الأبحاث.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:10 ص
محمد شاذلى مذيع
محمد شاذلى مذيع صباح الخير يا مصر
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شيرين عادل

قال الإعلامى محمد الشاذلى ،  إن الطقوس الأخيرة فى العشر الأواخر من شهر رمضان هى انتظار ليلة القدر والتى يتضرع فيها الجميع إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء  برفع بلاء  كورونا عن  مصر ودول العالم .

وأشار  الإعلامى محمد الشاذلى  خلال تقديمه  برنامج صباح الخير يا مصر ،   أن فيروس كورونا من المقرر أن يستمر فترة فى دول العالم أجمع وذلك وفقأ لآخر الأبحاث والنظريات العلمية بشأنه .

ولفتت إيمان منصور ، إلى أن  مفهوم التعايش ووعى المواطن من بداية أزمة كورونا اختلف فى الوقت الحالى عن بدايتها  والذى ينطبق بدوره على مزيد من الالتزام  بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .

 وأشارت إيمان منصور ، إلى أن مفهوم التعايش يختلف من شخص لآخر فهناك من من يدرك معناه وتبعات الإلتزام به لتخطى أزمة وباء كورونا ، أما البعض فقد يرى أن التعايش مؤشر لخروج الأمور عن السيطرة والعشوائية ، التهاون مع أزمة كورونا .

وتابعت إيمان منصور ، أن طقوس رمضان التي افتقدناها هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وبدأنا تطبيق مفهوم التعايش الخاص  من خلال الالتزام  بارتداء الكمامات الطبية ، والحرص على المسافات .
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