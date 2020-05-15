انتصار جديد.. تعافي 10 حالات وخروجهم من العزل بأسوان

شهدت مستشفيات العزل الصحى بأسوان اليوم الخميس، تعافي وخروج 10 حالات جديدة بعد تعافيها تماما من فيروس كورونا





واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.





وقد غادر المتعافون بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .





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هذا فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية.





وكان قد تم التنسيق بين وزارتى الصحة والشباب والرياضة لتخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.