أصيب أثناء عمله.. تفاصيل وفاة أول ممرض في أسوان بفيروس كورونا

جيش مصر الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والعاملين والإداريين يجسدون رحلة من الكفاح والبطولات التى سيخلدها التاريخ وسيتذكرها الأجيال جيلًا بعد جيل لما يقدموه من ملحمة طبية وطنية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".





واليوم فقدت محافظة أسوان أحد أبطال الفريق الطبى من الجيش الأبيض وهو من طاقم التمريض الممرض إيليا.ع.ت 46 عامًا وهو تابع لإدارة أسوان الصحية.





وعن تفاصيل وفاة هذا البطل قال محمد جمال نقيب التمريض بأسوان بأن المتوفى يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض منذ عدة أيام، أثناء فترة عمله بالوحدة الصحية.





وأشار إلى أنه على الفور توجه إلى مستشفى الصدر بأسوان، للوقوف على حالته الصحية وسحب عينه منه لتحليلها، والتي أظهرت إيجابية حالته وإصابته بالمرض، ونقل على إثرها إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة يوم 6 مايو الماضى حيث توفى بالمستشفى.



ولفت إلى أن النقابة ستقدم الدعم المخصص لمثل هذه الحالات، وفقًا لقانون النقابة، كما ستقدم دعم آخر لأسرته عبارة عن مصاريف الجنازة.





واقرأ أيضًا:





ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إننا ننعى المتوفى ونتقدم لعائلته بخالص المواساة وسيكون هناك وفد من قيادات مديرية الصحة بأسوان يشارك فى مراسم جنازته.





وأضاف نحن نؤكد أننا جميعًا نقف كخط دفاع أول أمام مواجهة فيروس كورونا ، وكلنا أمل أننا نستطيع أن نتغلب عليه بفضل التكاتف بين جميع المؤسسات بالدولة والشعب المصرى.