مجلس النواب: نسبة المتعافين من فيروس كورونا مطمئنة جدًا.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن نسبة المتعافين من جائحة فيروس كورونا والمتحولين من الإيجابي إلى السلبي مازالت مطمئنة جدًا .
وأضاف " أبو العلا " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، أخر النهار " ، المذاع على فضائية "النهار "، أن نسبة الوفيات بسبب كورونا معقولة .
واشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إلى أنه تم عمل مقارنة بين نسب الوفيات لافتا الى ان نسبة الوفيات فى ابريل لم تزيد .
وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، ان نسبة الوفيات هى الدلالة الحقيقة لخطورة ما يدور فى مصر ، معلقًا " احنا نحمد ربنا ، وربنا كرمنا جدًا فى النسبة " .
واكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الدول الاوروبية وصلت الى 500 حالة فى المليون تقريبا ، بينما مصر لم تصل الى 6 حالات فى المليون .