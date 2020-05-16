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مجلس النواب: نسبة المتعافين من فيروس كورونا مطمئنة جدًا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 02:40 ص
وكيل لجنة الصحة بمجلس
وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن نسبة المتعافين من جائحة فيروس كورونا والمتحولين من الإيجابي إلى السلبي مازالت مطمئنة جدًا .

وأضاف " أبو العلا " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، أخر النهار " ، المذاع على فضائية "النهار "، أن نسبة الوفيات بسبب كورونا معقولة .

واشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إلى أنه تم عمل مقارنة بين نسب الوفيات  لافتا الى ان نسبة الوفيات فى ابريل لم تزيد .

وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، ان نسبة الوفيات هى الدلالة الحقيقة لخطورة  ما يدور فى مصر ، معلقًا " احنا نحمد ربنا ، وربنا كرمنا جدًا فى النسبة " .

واكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الدول الاوروبية وصلت الى 500 حالة فى المليون تقريبا ، بينما مصر لم تصل الى 6 حالات فى المليون .
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