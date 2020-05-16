مجلس النواب: نسبة المتعافين من فيروس كورونا مطمئنة جدًا.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن نسبة المتعافين من جائحة فيروس كورونا والمتحولين من الإيجابي إلى السلبي مازالت مطمئنة جدًا .





وأضاف " أبو العلا " عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، أخر النهار " ، المذاع على فضائية "النهار "، أن نسبة الوفيات بسبب كورونا معقولة .





وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إلى أنه تم عمل مقارنة بين نسب الوفيات لافتا الى ان نسبة الوفيات فى ابريل لم تزيد . واشار





وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، ان نسبة الوفيات هى الدلالة الحقيقة لخطورة ما يدور فى مصر ، معلقًا " احنا نحمد ربنا ، وربنا كرمنا جدًا فى النسبة " .



