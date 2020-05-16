محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم السبت سير الأعمال الجارية في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خلال جولة ميدانية واسعة بمدينة المنصورة.





واستهل محافظ الدقهلية جولته الميدانية بتفقد حاويات القمامة الجديدة بجراج حي شرق المنصورة ووجه لرئيس الحي بالبدء في توزيعها على الشوارع اليوم وتبلغ سعة الحاوية 3.5 متر مكعب وهي ثابتة ومتنقلة،وذلك في إطار تطوير منظومة النظافة.

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وتفقد محافظ الدقهلية الأعمال الجارية بشارع الدراسات لمتابعة سير عمليات رفع كافة الاشغالات من الجزيرة الوسطى في إطار تطوير ورصف وتوسعة الشارع ووجه لمسئولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف،ووجه لرئيس حي شرق بالاستعانة بكافة أدوات الدعم من المراكز والمدن إذا لزم الأمر لانهاء الأعمال بالشارع.





كما تفقد محافظ الدقهلية ممشى كورنيش المنصورية أمام مساكن الميناء ووجه لرئيس حي شرق بزيادة عدد مداخل الممشى وأكد على ضرورة الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.



