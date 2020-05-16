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محافظات

إزالة 40 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج

السبت 16/مايو/2020 - 01:01 م
تعدِ على الاراضي
تعدِ على الاراضي الزراعية
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أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ 10 حالات تعدي اراضي زراعية وأملاك دولة، منها حالتين بقرية بني حميل بمساحة قيراط، وحالة أملاك دولة بمساحة قيراط و18 سهم بقرية السمطا، وإزالة 3 حالات بمساحة 275 متر مخالفة شروط البناء في منشأة برديس، وإزالة حالتين بقرية برديس بمساحة 2 قيراط و12 سهم، وحالة بمساحة 200 متر مخالفة شروط  البناء، وفي قرية بني حميل تم إزلة حالة تعدي بمساحة 45 متر مخالفة شروط البناء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة ١٢ حالة تعدي على مساحة 5 قراريط و٢٢ سهم بحوض الوسية بقرية اولاد عزاز، كما تم إزالة 7 حالات تعدي على أرض أملاك دولة بقرية أولاد نصير منها 4 قرارات إزالة على مساحة 260 متر، و3 حالات  إزالة فورية على مساحة 155 مترا، كما تم مصادرة بلوك مشون على أرض زراعية بنجع عبد الله بجزيرة شندويل.

وفي مركز ومدينة دار السلام تمت إزالة فورية لحالة تعدي في المهد على مساحة 175 مترا أراضيا زراعية بأفي اولاد طوق غرب بأولاد سالم بحري، وتم تنفيذ 4 حالات تعدي على اراضي زراعية بمساحة 7 قراريط، ومصادرة قلاب بلوك ابيض.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بنهو على مساحة 2 قيراط و20 سهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا 3 حالات إزالة منها حالة تعد على أملاك الدولة، وحالتين مخالفة لتراخيص البناء .

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