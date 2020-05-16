إزالة 40 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بسوهاج

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ 10 حالات تعدي اراضي زراعية وأملاك دولة، منها حالتين بقرية بني حميل بمساحة قيراط، وحالة أملاك دولة بمساحة قيراط و18 سهم بقرية السمطا، وإزالة 3 حالات بمساحة 275 متر مخالفة شروط البناء في منشأة برديس، وإزالة حالتين بقرية برديس بمساحة 2 قيراط و12 سهم، وحالة بمساحة 200 متر مخالفة شروط البناء، وفي قرية بني حميل تم إزلة حالة تعدي بمساحة 45 متر مخالفة شروط البناء.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة ١٢ حالة تعدي على مساحة 5 قراريط و٢٢ سهم بحوض الوسية بقرية اولاد عزاز، كما تم إزالة 7 حالات تعدي على أرض أملاك دولة بقرية أولاد نصير منها 4 قرارات إزالة على مساحة 260 متر، و3 حالات إزالة فورية على مساحة 155 مترا، كما تم مصادرة بلوك مشون على أرض زراعية بنجع عبد الله بجزيرة شندويل.
وفي مركز ومدينة دار السلام تمت إزالة فورية لحالة تعدي في المهد على مساحة 175 مترا أراضيا زراعية بأفي اولاد طوق غرب بأولاد سالم بحري، وتم تنفيذ 4 حالات تعدي على اراضي زراعية بمساحة 7 قراريط، ومصادرة قلاب بلوك ابيض.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بنهو على مساحة 2 قيراط و20 سهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا 3 حالات إزالة منها حالة تعد على أملاك الدولة، وحالتين مخالفة لتراخيص البناء .