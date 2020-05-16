محافظ بورسعيد: انتظام توريد القمح بإجمالي ٣٦٠٠ طن للصوامع والمطاحن

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة.





وقال الغضبان فى تصريحات صحفيه إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢٠ لغ حتى اليوم السبت ١٦ مايو ٣٥٩٩ طن و ٤٩٩ كيلوجرام قمح محلي .





وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والإستلام.





وأشار محافظ بورسعيد . إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدان ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدان ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدان بالاضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدان بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ فدان.





ونوه محافظ بورسعيد إلى تواجد لجان استلام القمح فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.