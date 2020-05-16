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وصول رحلة استثنائية تقل 270 عالقاً مصرياً من دبي إلى مطار مرسى علم

السبت 16/مايو/2020 - 05:44 م
وصول رحلة استثنائية
وصول رحلة استثنائية تقل 270 من دبى لمطار مرسى علم
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إبراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار دبى، تقل على متنها 270  مصريا من العالقين فى دبى، وذلضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى استقبل اليوم  ثلاث رحلات العالقين بالخارج التى تصل من الاراضى السعودية لمرسى علم، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل رحلتين من العاصمة السعودية الرياض، منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة 14 يوما .

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من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريقا طبيا مدربا من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار ، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

 

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء أمس الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة السعودية الرياض ، تقل على متنها 300 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج.

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